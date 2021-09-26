هيئة الدواء تشارك في احتفالية مستشفى "57357" باليوم العالمي للصيدلي

كتب- أحمد جمعة:

شاركت هيئة الدواء المصرية في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال "57357" بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي، والتي جاءت هذا العام تحت شعار "بالصيدلية رعايتك الصحية بأمان"، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين المهتمين بمجال الصيدلة، وممثلين عن نقابة الصيدلة، وعدد من ممثلي المراكز البحثية وشركات الأدوية، وطلبة كليات الصيدلة.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن الهدف من تنظيم تلك الاحتفالات هو نشر التوعية والتعريف بأهمية وقيمة دور الصيدلي في المجتمع والنظام الصحي بشكل عام على اعتبار أن الصيدلي أحد أهم أفراد فريق الرعاية الصحية، وأيضا توجيه الشكر والعرفان للصيادلة على جهودهم المتواصلة في الارتقاء بمستوى مهنة الصيدلة وخاصة الصيادلة العاملين في مجال مكافحة السرطان لتحقيق هدف واحد وهو أطفال بلا سرطان.

وألقى الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمة توجه خلالها بخالص الشكر والعرفان وتقدير لجهود الصيادلة في المجالات المختلفة ودعمهم للمرضى، مؤكدا على دور الصيدلي المحوري بدءًا من عملية الرقابة والتحليل وحتى التوعية والتثقيف والاستخدام الآمن والفعال للدواء.

كما أثنى على جهد الصيادلة العاملين في مجالي الرعاية الصيدلية والمستلزمات الطبية بالهيئة، الذين قاموا بتقديم محاضرات على مدى يومين بمستشفى 57357؛ تناولت حرص هيئة الدواء المصرية على التطبيق الصحيح للممارسات الصيدلانية على أرض الواقع في مجالات الصيدلة الإكلينيكية وصيدلة الأورام.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم للصيدلي بجميع المجالات الصيدلانية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ودعم ومشاركة الجهات المهتمة بمجال الصيدلة والدواء في مصر، والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة في مصر.