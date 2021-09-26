رئيس جهاز النوبارية الجديدة يتفقد سير العمل بتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي

تعرف على القطع التي اختارها الجمهور لتتصدر المتاحف في سبتمبر (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، سير العمل بموقع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، ووجه بسرعة إنجاز الأعمال الجاري تنفيذها، حتى يتم إدخال المحطة الخدمة في أكتوبر 2021.

وتابع زينهم، خلال جولته، أعمال النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، كما تابع الحملات التي تشنها الإدارات المختصة بالتنسيق مع إدارة أمن الجهاز، والتي أسفرت عن إزالة كافة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة "الأرجيلة" من بعض المقاهي، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.​