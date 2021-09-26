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مصدر: نتوسع في تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء

11:28 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
مصدر: نتوسع في تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء

أتوبيسات النقل العام

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بهيئة النقل العام بالقاهرة، عن وجود خطة لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الناتجة عن عملية التشغيل اليومية.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الخطة تستهدف تقليل انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لاستراتيجية الدولة في توفير نقل مستدام وصديق للبيئة في إطار مشروع تحسين وجود الهواء في القاهرة الكبرى الموقع مع البنك الدولي.

كما تشمل الخطة التوسع في عملية استخدام الأتوبيسات والمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدلا من استخدام السولار.

وأشار إلى أنه تم البدء بالفعل في تحويل العديد من أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار لأخرى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لخفض ناتج التلوث الصادر عنها.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية بين مصر والبنك الدولي تتعلق بمشروع إدارة تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والقليوبية والجيزة)، والممول من البنك الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.

كان اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، قال في وقت سابق لمصراوي، إن الهيئة تنفذ خطة لتطوير أتوبيساتها على مختلف الخطوط لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب.

وأضاف علي، أن الخطة تعتمد على إدخال مركبات جديدة تعمل بطرق مختلفة والعمل على تحويل أتوبيسات السولار للعمل بالغاز الطبيعي.

وتابع رئيس الهيئة: هناك أتوبيسات بدورين تعمل حاليا على بعض خطوط الهيئة، ومن المخطط تشغيل أتوبيسات تعمل بالكهرباء بجانب أتوبيسات الغاز الطبيعي.

أتوبيسات النقل العام اخفض الانبعاثات انبعاثات المركبات تحسين جودة الهواء البنك الدولي

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