500 جنيه لنقل المتوفين و300 لمصابي كورونا.. "عمال مصر": صرف إعانات للعاملين بكهرباء جنوب القاهرة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرارا جديدا يستفيد منه 17000 عامل بشركة جنوب القاهرة للكهرباء.

وبحسب بيان اليوم، قال فؤاد، إن النقابة قررت صرف 500 جنيه إعانة لنقل المتوفين بسبب فيروس كورونا، و300 جنيه دعم للعامل الذي يثبت إصابته بالفيروس، إضافة إلى بعض المميزات الأخرى المتمثلة في تخصيص مكافأة شهرية للمحصل والفني المجتهد والمتميز في عمله، وتقسيط بعض العروض الجديدة التي تقدمها "الشركة" للعاملين، وكذلك دعم رحلات اليوم الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس بمقر الشركة جمع بين المحاسب محمد محمود السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهشام فؤاد، رئيس النقابة العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين النقابة العامة للعاملين بالمرافق وإدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واللجنة النقابية بالشركة، موضحا إيمانه بدور العمل النقابي ومساهمته في دعم وتذليل أي عقبات تواجه العاملين بالشركة، وما ينتج عن ذلك من استقرار، وحوار جاد بين كافة الأطراف مما يدفع نحو المزيد من العمل الجاد والخدمة المتميزة للمواطنين.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن اجتماع رئيس الشركة مع قيادات النقابة العامة، واللجنة النقابية يؤكد على حرص وإيمان "النقابة" بترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي على أرض الواقع بين الإدارة والعمال، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تدفع نحو حوار أوسع بين أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق التوازن بين كافة أطراف العمل من أجل بيئة عمل لائقة واستقرار في مواقع العمل والإنتاج لخدمة العمال والتنمية المنشودة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للعاملين بالمرافق من أبرز النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث تضم في عضويتها ما يقرب من 400 ألف عامل، وتتبنى كافة مطالب العاملين في قطاعات "الكهرباء والطاقة - مياه الشرب والصرف صحي - الإسكان"، وقد وضعت مؤخرا خارطة طريق تعتمد على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية لعمالها إضافة إلى التدريب والتثقيف والتوعية بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية ودور العمال في مواجهتها.