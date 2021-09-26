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تعرف على تفاصيل افتتاح أول مركز إقليمي لتطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية

10:27 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
مركز سلامة الغذاء حياة كريمة القليوبية وزارة التموين بطاقات الدعم

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