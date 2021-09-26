تعرف على تفاصيل افتتاح أول مركز إقليمي لتطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية

كتب- محمد أبوالمجد:

قال المهندس مدحت البيومي، مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء في القليوبية، إن المركز يعتبر معامل تحاليل مركزية لوزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مضيفًا: "بنقدم للمواطن فكر جديد في التحاليل عبر تقديم غذاء آمن للكفاية والأمان في ظل حياة كريمة".

وأضاف "البيومي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد، أن المواطن يمكنه أن يطمأن بأن المنتج الذي يتناوله من خلال وزارة التموين وبطاقات الدعم يوازي ويساوي المنتجات الموجودة في أي متجر يستخدمه داخل منزله، موضحًا أن المعامل بوجه عام تعتبر عين متخذ القرار، حيث أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يبدأ بتحاليل الخامات الأولية المستوردة قبل البت في التصنيع، بمفهوم "من الحقل للسفرة"، قائلًا: "نتتبع الغذاء منذ أن كان نباتا من من خلال مجموعة التحاليل".

وتابع، أن المركز يقدم للمواطن ضمانات بأن غذائه أمن للمعايير العالمية، وهي المبادرة التي تعمل الدولة عليها، لإنتاج جيد وكريم للمواطن المصري، مؤكدًا: "منتجاتنا المصرية لا تقل جودة عن المنتجات العالمية، ونسعى للسلامة الغذائية بديلًا عن استيراد المنتجات الغذائية من الخارج".