كورونا في 24 ساعة| بيان الحكومة بشأن الموجة الرابعة.. وتحذير من متغير جديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254060 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:



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