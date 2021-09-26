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طريقتان و6 خطوات.. كيف تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟

09:00 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
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​​كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال طلبات الحجز والتقدم في مشروع سكن لكل المصريين 2، ووفقا لآخر الإحصائيات يوجد أكثر من 51 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز، وتم سحب 110 آلاف كراسة شروط.

سكن لكل المصريين 2، هو أو طرح من وزارة الإسكان بعد التفعيل الرسمي لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في 13 يوليو الماضي، الخاصة بالتمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما.

ويمكن الاستعلام عن حالة طلب التقديم فور إعلان النتيجة من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لخدمات صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا https://cservices.shmff.gov.eg.
2 - انشاء حساب جديد على الموقع والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- اختيار نتائج الفرز والتظلمات.
4- ادخال الرقم القومي والضغط على نتيجة.
5 -ويمكن أيضا الاستعلام من خلال الاتصال على أرقام 5777- 5999- 1188 من أي هاتف محمول، التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
6- ويمكن الاتصال على رقم 090071117 من التليفون الأرضي.

شقق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري مشروع سكن لكل المصريين وزارة الإسكان

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  • طريقتان و6 خطواتكيف تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟

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