​"إزاي تروح السعودية ترانزيت؟".. اعرف أسعار الطيران والفنادق في الإمارات وعُمان والأردن

كتب- يوسف عفيفي:

مع إعلان المملكة العربية السعودية، عودة الطيران مع مصر، بدأ العديد من المصريين في البحث عن شروط وأسعار السفر إلى السعودية.

ورفعت السعودية، تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم.

واشترطت المملكة، على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة PCR لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، على جميع العائدين من الدول التي رفع حظر السفر عنها.

وعلى الصعيد المصري، طرحت شركات السياحة والسفر، أسعار ورسوم برامج السفر إلى السعودية عن طريق دولة أخرى مثل الإمارات وسلطنة عمان والأردن ـ(ترانزيت)ـ لتسهيل إنهاء إجراءات الراغبين في السفر إلى المملكة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأسعار على النحو التالي:

أولًا- الإمارات:

- البرنامج الأول: بسعر 10700 جنيه: السعر يشمل، التأشيرة وتذاكر الطيران والتأمين الطبي PCR في الإمارات الانتقالات من وإلى المطار.

- البرنامج التاني بسعر 14900 جنيه في الفندق، و13 ألف جنيه في الشقق: السعر يشمل تأشيرة دخول الإمارات + التأمين الطبي تذاكر الطيران القاهرة الإمارات/ السعودية تذاكر الطيران برج العرب /الإمارات/ السعودية الإقامة في فندق 16 يومًا \ 15 ليلة.

- الانتقالات من المطار للفندق والعكس تحليل pcr في دبي، علمًا بأن السعر للفرد في الغرفة المزدوجة أو الثلاثية.

ملحوظة: السعر لا يشمل تحليل pcr داخل مصر والحجر المؤسسي.

ثانيًا- سلطنة عمان:

طرحت شركات السياحة والسفر الأخرى، عروضها أمام الراغبين في السفر إلى السعودية من خلال سلطنة عمان عن طريق مسقط، وذلك بسعر 13 ألف جنيه.

البرنامج يشمل:

- تأشيرة زيارة لسلطنة عمان وتذكرة طيران (القاهرة - مسقط) وحجز المنصة العمانية - مندوب استقبال مطار.

- الإقامة في فنادق 3 نجوم أو شقق فندقية، وعمل تحليل pcr قبل السفر إلى المملكة بـ48 ساعة.

- تذكرة طيران من مسقط إلى (الرياض - جدة - الدمام).

ثالثًا: الأردن

عودة المصريين عن طريق الأردن للإقامات من القاهرة عمان بسعر 13500 جنيه.

البرنامج يشمل الآتي:

- السفر من مصر الى الأردن طيران.

- السفر من الأردن إلى الدمام أو الرياض بالباص.

- الإقامة 15 يوما في الأردن في فنادق 3 نجوم (ثنائي وثلاثي)، شامل التأمين الصحي ضد كورونا، وعدد 2 تحليل PCR عند وصول الأردن، والتنقلات من المطار إلى الفندق.

- إنهاء اجراءات منصة الوصول إلى الأردن QR لإجراء فحص كورونا عند الوصول إلى المطار.

- التنقلات من المطار إلى الفندق، مع إنهاء الإجراءات والموافقات الأمنية والتسكين من خلال موظف الاستقبال في مطار الأردن.

ملحوظة: الأسعار لا تشمل تحليل PCR مصر.

من ناحيتها، طلبت وزارة الهجرة، من المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي: https://forms.gle/ 8cPmRNRKNnheWUQb7 ، موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

كما أتاحت وزارة الصحة، طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط: https://www.egcovac.mohp.gov. eg/#/travel-registration.

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