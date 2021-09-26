​​​عضو البرلمان العربي: نسعى إلى تطويع الدبلوماسية البرلمانية لخدمة العمل العربي المشترك

أشاد اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي بافتتاح برنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية، حول المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية والشورية، الذي ينظمه البرلمان العربي من خلال مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي.

وأشار إلى أن البرنامج يساعد على تطويع أدوات وآليات الدبلوماسية البرلمانية العربية لخدمة العمل العربي المشترك، خاصة على المستوى البرلماني.

ولفت نصير إلى أن عدد المشاركين في البرنامج 15 أمينًا عامًا وأمينًا عامًا مساعدًا يمثلون عددًا من البرلمانات العربية، موضحًا أن البرنامج سيناقش عددًا من المحاور منها الاتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني، وبناء استراتيجيات التميز لمكتب الأمين العام والتعريف بصلاحياته وما يمكنه من الحصول على الأيزو في مجال العمل البرلماني فضلاً عن البروتوكول البرلماني للأمين العام و دوره في العلاقات الدولية إلى جانب التواصل المجتمعي له.