أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزورون جامعة الجلالة

​​تفقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جامعة الجلالة، إحدى الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح والتي تُنشئها الدولة المصرية لإثراء العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، لتوفير تجربة تعليمية عالية الجودة لشبابنا والمساهمة في تزويدهم بتعليم جيد يتناسب مع سوق العمل المحلي والعالمي.

وكان في استقبال الوفد الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة والقيادات التنفيذية بالجامعة، واصطحبهم لتفقد أقسام الجامعة والإطلاع على حجم الإنجاز الذي يتم على مدار الساعة لتوفير كافة سُبل الراحة والتيسير للطلاب.

كما تم استعراض البرامج التعليمية المتطورة المستهدف تقديمها للطلاب لمواكبة التطور الهائل في النظم التعليمية وإعداد الطالب بالشكل الأمثل لسوق العمل في ضوء توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة الجارية بكامل جهات الدولة.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إعجابهم وسعادتهم بهذا الفكر المتطور الذي تنتهجه الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة، وثقتهم بأن القيادة السياسية لديها من الوطنية والرؤية الصائبة والنوايا المخلصة لوضع مصر على خريطة الدول الحديثة المتطورة.

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