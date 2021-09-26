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​​برلماني: قرار عودة عمل المصريين بالدول عربية خطوة فاعلة لتحقيق التكامل

01:10 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
​​برلماني: قرار عودة عمل المصريين بالدول عربية خطوة فاعلة لتحقيق التكامل

النائب أحمد مهني

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن عودة العمالة المصرية لبعض الدول العربية.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الفاعلة لتحقيق التكامل العربي.

وأشار مهني، خلال بيان له اليوم السبت، إلى أن قرار عودة العمالة المصرية هو خير دليل على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة في دول الجوار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ستجني ثمار هذا القرار في الوقت القريب؛ خصوصًا أنه سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري بسبب العائد القومي المصري من ليبيا وتحويلات المصريين التي كانت تتجاوز 2 مليون دولار خلال الفترة الماضية.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفترة الماضية شهدت عودة عمالة مصرية كبيرة من دول الخليج؛ وعلى رأسها السعودية، نتيجة خطوات المملكة لترتيب البيت الداخلي بالنسبة إلى العمالة داخلها سواء من رسوم على المرافقين أو غيرها، كما أن هذة العودة بالتأكيد هي نتاج جهود القيادة السياسية وحكمتها في كيفية التعامل مع القضايا العربية وتوطيد العلاقات وعودتها إلى مسارها الحقيقي والطبيعي بين الأشقاء.

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