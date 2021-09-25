بتكلفة مليار و300 مليون دولار.. مدبولي يكشف موعد افتتاح القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية- العاشر)

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمراحله المختلفة سيمتد إلى نحو 100 كم، وهناك مرحلة يتم العمل بها حاليًا نستهدف إتمام أعمال التنفيذ بها بنهاية شهر أكتوبر، حيث تبدأ أعمال التشغيل التجريبي خلال الأشهر الثلاثة التالية.

وأضاف مدبولي هلال تصريحات صحفية، على هامش جولة تفقدية لأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، رافقه خلالها المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الحكومة تستهدف الوصول إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، لربط العاصمة بوسيلة نقل جماعي تبدأ من محطة عدلي منصور التي ينتهي عندها الخط الثالث من مترو الأنفاق، بحيث يكون خيارًا مهمًا وسهلاً يمكن الاعتماد عليه لمن يريد التحرك للوصول إلى التجمعات الموجودة في شرق القاهرة، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا المشروع تصل تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى منه إلى نحو مليار و300 مليون دولار للمشروع نفسه، بالإضافة إلى تنفيذ الورشة المجمعة وهي مشروع منفصل وعملاق، حيث تتكلف الورشة الواحدة 200 مليون دولار تتحملها الحكومة المصرية بالكامل، لتخدم هذا المشروع العملاق.