Masrawy logo white

بتكلفة مليار و300 مليون دولار.. مدبولي يكشف موعد افتتاح القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية- العاشر)

09:57 م السبت 25 سبتمبر 2021
بتكلفة مليار و300 مليون دولار.. مدبولي يكشف موعد افتتاح القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية- العاشر)

صورة من محتوى الفيديو

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمراحله المختلفة سيمتد إلى نحو 100 كم، وهناك مرحلة يتم العمل بها حاليًا نستهدف إتمام أعمال التنفيذ بها بنهاية شهر أكتوبر، حيث تبدأ أعمال التشغيل التجريبي خلال الأشهر الثلاثة التالية.

وأضاف مدبولي هلال تصريحات صحفية، على هامش جولة تفقدية لأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، رافقه خلالها المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الحكومة تستهدف الوصول إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، لربط العاصمة بوسيلة نقل جماعي تبدأ من محطة عدلي منصور التي ينتهي عندها الخط الثالث من مترو الأنفاق، بحيث يكون خيارًا مهمًا وسهلاً يمكن الاعتماد عليه لمن يريد التحرك للوصول إلى التجمعات الموجودة في شرق القاهرة، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا المشروع تصل تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى منه إلى نحو مليار و300 مليون دولار للمشروع نفسه، بالإضافة إلى تنفيذ الورشة المجمعة وهي مشروع منفصل وعملاق، حيث تتكلف الورشة الواحدة 200 مليون دولار تتحملها الحكومة المصرية بالكامل، لتخدم هذا المشروع العملاق.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القطار الكهربائي العاصمة الإدارية

الخبر التالى:

تذوق الأطباق.. افتتاح المهرجان الدولي "جوتيه" بقصر البارون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مباراة مثيرة.. صلاح يدخل التاريخ وليفربول يفشل في الحفاظ على تفوقه بتعادل قاتل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا