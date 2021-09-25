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9 خطوات عبر موقع "دعم مصر" لإضافة المواليد على بطاقات التموين

09:16 م السبت 25 سبتمبر 2021
9 خطوات عبر موقع "دعم مصر" لإضافة المواليد على بطاقات التموين

بطاقة التموين

كتب- محمد سامي:

بدأ موقع دعم مصر في تلقي طلبات إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية، وفق محددات الدعم التي أعلنها وزير التموين شهر يونيو الماضي، بشرط لا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش.

ويستعرض "مصراوي" 10 خطوات للتقديم من خلال موقع دعم مصر..

1- تصفح موقع دعم مصر.

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2- اختيار خدمات تموينية.

3- اختيار أيقونة إضافة أفراد جدد.

4- الموافقة على الإقرار الخاص بصحة البيانات أنه في حالة ثبوت أي خطأ في البيانات يتم إلغاء البطاقة.

5- إدخال رقم البطاقة التموينة.

6- سيتم التأكيد من خلال الموقع عن طريق طلب الرقم القومي لأحد المستفيدين.

7- سيطلب الموقع رقم موبايل باسم صاحب البطاقة.

8- ثم تصل رسالة تأكيد.

9- يتم الإجابة على كل الأسئلة ثم يتم تقديم الطلب.

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بطاقات التموين موقع دعم مصر وزارة التموين المعاشات

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