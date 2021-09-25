مجلس حكماء المسلمين يصدر ديواني شعر للأطفال للشاعر المغربي ياسين حزكر

كتب- محمود مصطفى:

وقع الشاعر والناقد المغربي الدكتور ياسين حزكر اليوم بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض عمّان الدولي للكتاب، ديواني شعر "الله ما أحلاه" و "إني أهواك بلا سبب"، أول مجموعتين شعريتين للأطفال يصدرهما مجلس حكماء المسلمين.

وتستهدف المجموعتين بث محبة النبي – صلى الله عليه وسلم- في نفوس النشء، وتلقينهم القيم والأخلاق النبوية بطريقة إبداعية، وتنمية الحس الأدبي لديهم، وربطهم باللغة العربية، وقد شهد حفل التوقيع إقبالًا كبيرًا من زوار معرض عمًان الدولي للكتاب، خاصة من فئة الأطفال.

والدكتور ياسين حزكر هو شاعر وناقد مغربي من مواليد الرباط، حاصل على درجة الدكتوراه في مناهج النقد الأدبي. عمل أستاذًا لمادة النقد الأدبي ويعمل حاليا باحثا أكاديميا بمجلس حكماء المسلمين، وله عدة دواوين شعرية للكبار من بينها ديوان "أغاني السيرانا"، وديوان "مقامات التجلي"، تألق في برنامج أمير الشعراء.. وفاز بجائزة البردة الدولية في الإمارات، وجائزة الدولة التقديرية لأدب الطفل، كما نشرت له عدة دراسات نقدية تبرز اهتماماته حول القضايا النقدية التراثية والحديثة.

و ينظم مجلس حكماء المسلمين، مؤتمرا في العاصمة الأردنية عمّان بعنوان "إعلاميون ضد الكراهية" يومي ٢٧ و ٢٨ سبتمبر الجاري، بالتزامن مع معرض عمّان الدولي للكتاب.

يهدف المؤتمر إلى خلق اتجاه إعلامي عربي يؤمن بالمسؤولية الإنسانية للإعلام، ودوره في بناء الوعي الفكري، ومواجهة الكراهية والتطرف والتمييز تجاه الآخر، واستمرارًا للتعاون بين مجلس حكماء المسلمين والإعلاميين العرب، والذي بدأ من خلال التجمع الإعلامي العربي، وإطلاق مدونة العشرين للعمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية في ٤ فبراير ٢٠٢٠ في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويعقد المؤتمر عدة جلسات متخصصة تناقش محاور هامة من بينها، الكراهية في الإعلام العربي وآفاق تجاوزها، وصورة الإنسان العربي في الإعلام الغربي، كما تتناول الجلسات خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى احتواء وباء الكراهية الذي تزامن مع تفشي وباء كورونا، كما يناقش المؤتمر أثر التشريعات القانونية والمواثيق الإعلامية ومسؤولية المؤسسات الإعلامية الرسمية والنقابية في مواجهة خطاب الكراهية.

يشارك في المؤتمر نخبة من أبرز الإعلاميين العرب في مختلف أشكال الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع والمقروء، وقادة المؤسسات الإعلامية والنقابية العربية.

