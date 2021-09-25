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4 شهداء وبطريرك.. مذابح الكاتدرائية الجديدة بـ"مار جرجس الخطاطبة"

07:23 م السبت 25 سبتمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

دشن البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، اليوم السبت، الكاتدرائية الجديدة بدير الشهيد مار جرجس في الخطاطبة.

وحملت المذابح الثلاث التي تم تدشينها أسماء أربعة من الشهداء وأب بطريرك، على النحو التالي: (المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم الشهيدين الأمير تادرس الشطبي والأمير تادرس المشرقي، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس).

الكاتدرائية الجديدة دير الشهيد مار جرجس البابا تواضروس

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