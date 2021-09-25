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اعرف في 10 خطوات.. كيف تضيف المواليد الجدد على بطاقات التموين؟

06:51 م السبت 25 سبتمبر 2021
اعرف في 10 خطوات.. كيف تضيف المواليد الجدد على بطاقات التموين؟

بطاقة التموين

كتب- محمد سامي:

بدأت بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر ومكاتب التموين، تلقي طلبات إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية، وفق محددات الدعم التي أعلنها وزير التموين خلال شهر يونيو الماضي، بحيث لا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفًا بجهة حكومية أو بالقطاع الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش.

ويستعرض "مصراوي" 10 خطوات للتقديم من خلال موقع بوابة مصر الرقمية:

1- تصفح بوابة "مصر الرقمية".

2- https://digital.gov.eg/

3- إنشاء حساب جديد من خلال اتباع الخطوات المحددة لذلك.

4- اختيار أيقونة التموين.

5- اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

6- الضغط على "ابدأ الخدمة".

7- كتابة بيانات الأبناء رباعيا أو اسم الزوجة حال إضافة زوجة غير مقيدة للتموين.

8- تدوين الرقم القومي الخاص بالأبناء والمكون من 14 رقمًا.

9- تحديد صلة القرابة ثم الضغط على أيقونة إضافة.

10- تأكيد الطلب.

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بطاقات التموين المواليد الجدد بوابة مصر الرقمية مكاتب التموين

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