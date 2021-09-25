"قومي المرأة" يطلق حملة "المرأة صانعة السلام" في جميع المحافظات

القاهرة- (أ ش أ):

يطلق المجلس القومي للمرأة ، غدا الأحد ، فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق أبواب تحمل عنوان "المرأة صانعة السلام"، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

وقالت ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، في تصريح لها اليوم السبت، إن الحملة تستهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة.

وأضافت أنه سيتم، من خلال الحملة ، تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

وأوضحت ايزيس محمود، أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة من برنامج "المرأة المصرية صانعة السلام " والتي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.

وأشارت إلى أن الحملة تتضمن تدريبا مسبقا للرائدات الريفيات بجميع المحافظات على رسائل الحملة والمفاهيم الخاصة بالأمن والسلام، لافتة إلى أنه على هامش فعالياتها سيتم تنظيم أعمال فنية وحرفية بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة باسم "مصر أرض الأمن والسلام".