لمنع إهدار المال العام.. طلب إحاطة لـ5 وزراء للاستفادة من الأراضي غير المستغلة

كتب- مصراوي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف والزراعة والري والسياحة والآثار والتنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لكل الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم السبت، أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قِبل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع؛ خصوصًا أن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها؛ مما يُعد بمثابة إهدار للمال العام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عددًا من المحافظات يوجد بها استراحات تابعة لوزارة الري غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما توجد محافظات بها أراضٍ تابعة للآثار أيضًا غير مستغلة، متسائلًا: لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها؛ خصوصًا في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي وفي حاجة ماسة إلى المشروعات الخدمية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عقد اجتماع موسع مع وكلاء الوزراء السابقين في مختلف المحافظات، لتقديم حصر شامل بكل الأراضي الشاغرة على مستوى الجمهورية، وكيفية استغلالها؛ سواء في ذات الصدد التابعة له، أو في إقامة مشروعات ذات نفع عام، على أن يتم البت في طلبات التخصيص بشكل أسرع للحفاظ على هذه الأراضي من التعدي، وإعلاء المصلحة العامة.