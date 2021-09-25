ضبط هواتف وشيش إلكترونية مع راكب سوري بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية، أخفاها راكب سوري داخل حقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه كريم غريب مأمور الجمارك في راكب سوري، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة شركة العربية، والقادمة من الشارقة، أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول، وتم تمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أماني معوض مأمورة الفحص، وتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة، وبالعرض على مدحت رجب مدير الحركة والمشرف على الصالة، قام بتكليف حاتم الضيف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود ٤٠٥ علب فلتر الشيشة، بداخل كل علبه 5 قطع بإجمالي ٢٠٢٥ فلتر، و ٢٢ تانك شيشة صغير الحجم، و٤٧ تانك شيشة كبير الحجم، وعدد من الهواتف المحمولة ماركة آيفون ١٢ برو، مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه.

قرر عبدالفتاح دويدار مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرير محضر ضبط، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.