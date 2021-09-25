تزداد قوتها ليلا أو عند ممارسة الرياضة.. 3 أعراض تكشف إصابتك بمرض الربو

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل وأعراض الإصابة بمرض الربو.

يأتي ذلك بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للرئتين والذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام.

وتمثلت الأعراض بحسب منشور توعوي للوزارة، في التالي:

1- السعال والأزيز.

2- ضيق التنفس.

3- ضيق الصدر.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه غالبا ما تزيد الأعراض في الليل أو أثناء ممارسة الرياضة.