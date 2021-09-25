عزة الحناوي.. مي هي مذيعة التليفزيون المصري التي وافتها المنية أمس؟
كتب- مينا غالي:
توفيت أمس، المذيعة المعتزلة عزة الحناوي، حيث أعلنت مصممة الأزياء إيمان النشرتي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة صديقتها - المذيعة المعتزلة عزة الحناوي، ونشرت عدة صور لهما من آخر لقاء جمع بينهما وبين الأصدقاء.
وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن عزة الحناوي على النحو التالي:
1- عملت كمذيعة بالقناة الأولى سابقًا إلى أن اعتزلت العمل الإعلامي.
2- بدأت عملها في تسعينات القرن الماضي.
3- اعتزلت العمل الإعلامي في نهايات التسعينيات، وارتدت الحجاب وتفرغت لمراعاة زوجها أحد الكُتاب الصحفيين المشهورين، والذي عانى من المرض.
4- كشف مجدي لاشين رئيس التليفزيون المصري الأسبق لمصراوي، أنها عملت في القناة الأولى بالمنوعات.
5- وأوضح لاشين أنها عملت في برنامج "من غير ميعاد" وسهرات ومنوعات.
6- هي ليست "عزة الحناوي" التي استقالت من التليفزيون وهربت للعمل بقناة الشرق الإخوانية، فالمتوفاة كانت تعمل بالقناة الأولى، بينما الثانية عملت بالقناة الثالثة (قناة القاهرة).
7- شيعت جنازتها من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بعد وفاتها أمس.
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