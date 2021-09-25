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وكيل "صحة أسوان": "سجل واطمئن" تستهدف تلقيح 960 ألف مواطن ضد كورونا- فيديو

12:48 م السبت 25 سبتمبر 2021
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أسوان– إيهاب عمران:

انطلقت اليوم السبت بمحافظة أسوان مبادرة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، والتي دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحملة انطلقت اليوم من ميدان المحطة، وتستمر أعمالها لمدة شهر في باقي الأحياء والقرى والمدن، وتضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومي، ثم يجري إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

وأضاف: "نستهدف من خلال الحملة تلقيح 960 ألف مواطن من أهالي أسوان فوق الـ18 عامًا.

وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بسرعة التوجه إلى مراكز التسجيل وتلقي اللقاح حفاظًا على صحتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

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