القوى العاملة: تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "خالد.ع.أ.ع.أ".

وبحسب بيان اليوم، بلغت إجمالي مستحقات العامل حوالي 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و 588 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل "خالد.ع.أ.ع.أ"، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا شركة التشييد الشرقي للمقاولات بجده، ونجح في الحصول على مستحقات العامل المذكور الذي يعمل فني كهرباء لدى الشركة وبلغ إجمالي مستحقاته 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و 588 جنيها مصريا تقريبا.