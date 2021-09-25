الإسكان: تطهير مخرَّات السيول بشمال خليج السويس استعدادا لموسم الشتاء

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال تطهير مخرَّات السيول بالمدينة، يرافقها مسئولو الجهاز، وذلك ضمن المخطط المُعد لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من جاهزية مخرَّات السيول بالمدينة، لاستيعاب كمية الأمطار في حالة سوء الأحوال الجوية، وذلك ضمن تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاستعداد لموسم الشتاء والتقلبات الجوية بالمدن الجديدة.

وأكدت مخلوف، ضرورة المتابعة الدورية لأعمال تطهير مخرَّات السيول وبالوعات الصرف، وكذا جاهزية محطات الرفع للتعامل مع أي تقلبات جوية خلال موسم الشتاء، موجهة بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير والصيانة اللازمة للمحطات.

وفي سياق متصل، تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، استكمال أعمال رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتغيير الأعمدة والأسلاك التالفة بالمدينة، ونقل كشافات الإنارة من الأعمدة القديمة المتهالكة إلى الأعمدة الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة قبل فصل الشتاء .

كما كلف شاهين، بمواصلة وتكثيف أعمال الرش والتطهير والنظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى استمرار جهود إدارة التنمية في أعمال النظافة بجميع أنحاء المدينة، بجانب رش وتطهير مبني الجهاز والمحطات والشبكات والمنشآت العامة والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة عبر مداخل المدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، ورش شوارع المدينة.