القوى العاملة: تعيين 562 شاباً وتفتيش 267 منشأة بالأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 562 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 7 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 2113 شاباً، منهم 18 من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 263 شهادة قياس مستوى المهارة، و261 رخصة مزاولة الحرفة منهم رخصتين لذوي القدرات.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها منحة مواليد بـ 2000 جنيه، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ35 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 24 ألفاً و 45 جنيه، فضلاً عن تسجيل 70 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وقال عبده هاشم مدير المديرية في تقريره للوزير، عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، إنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة دوري وحملات، و 16 منشأة على عمل الأطفال، وأسفر عن تحرير 15 محضراً، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 305 منشأة، وإعادة التفتيش على 411 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 194 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 259 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وعمل 5 ندوات توعية استفاد منها 177 عاملا.

كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية، تم تسوية 2 منها ودياً، وإحالة 18 شكوى منها إلى القضاء، وحفظ 6 شكاوي، و19 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 234 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.