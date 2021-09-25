"الري": تحديث وتأهيل منشآت الري بكل المحافظات.. وبدء التفاوض لإنشاء قناطر ديروط الجديدة -صور

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الموارد المائية والري إن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ينفذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية؛ بهدف تحديث وتأهيل وصيانة كل منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في بيان له اليوم السبت، بأن مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة يُعد أحد المشروعات المهمة في مجال تأهيل منشآت الري الكبرى؛ حيث تعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر، إذ تم إنشاؤها منذ ١٤٩ عاماً، وتهدف إلى توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات عدد (٧) ترع فرعية تغذيها المجموعة، وتخدم زمام مساحته نحو ١.٥٠ مليون فدان في خمس محافظات؛ هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة).

ويأتي هذا المشروع استكمالًا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية؛ وهي قناطر (اللاهون- حسن واصف- الجيزة- مازورة- ساقولا- منشأة الذهب)، وقد تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفني والمالي، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

ويقوم القطاع بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها (بوابات– أوناش– جنازير– أجهزة تشغيل– التصوير أسفل المياه– الجسات داخل وخارج المنشآت– أعمال الحقن- الترميم).

ويقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ عدد (٣) قناطر هي (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر- قنطرة الفم على المسار الجديد- قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).

وقام القطاع بتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذي تم افتتاحه في شهر مايو الماضي، والذي يعد من أهم الأهوسة الملاحية على نهر النيل؛ حيث تمر منه السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان، بخلاف الملاحة النهرية المعتادة، وقد أدت أعمال التحديث إلى خفض زمن الملء والتفريغ، ليصبح ١٥ دقيقة بدلاً من ٢٢ دقيقة قبل عملية التأهيل، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.

ويتم تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، حيث يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة ومراشمة للبوابات بعد تجفيف الفتحات وعمل الصيانة اللازمة للمحول والمولد الكهربائي.

ويتم أيضًا تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل عدد (٢٥) فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى ك ١٠٤٦ على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم البغال وإعادة تأهيل المباني وصيانة البوابات وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وعمل أسفلت جديد لكوبري القنطرة وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، بالإضافة إلى تدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

ويقوم القطاع حاليًّا بإجراء العديد من الدراسات؛ مثل (دراسة تأهيل الكوبري "الخرساني الثابت والمعدني المتحرك" أعلى سد ومفيض دمياط- دراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقي كيلو ٣٥.٠٠- أعمال جسات ورفع مساحي وجس صوتي للعديد من القناطر).