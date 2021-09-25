تقدم المرتفع الآزوري.. الأرصاد: منخفض جوي وسحب على السواحل الشمالية اليوم
كتب- محمد نصار:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة معتدل على السواحل حار جنوب الصعيد نظرا لتقدم المرتفع الآزوري.
وأضافت الأرصاد، في بيان لها: تتأرجح درجات الحرارة خلال الأسبوع حول 30 درجة ويلاحظ تكون منخفض جوي في الطبقات العليا يسمح بوجود سحب على السواحل الشمالية.
وتابعت الهيئة: تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.
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