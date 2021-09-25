تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط رسمي لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

بدأت اليوم السبت أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد، على أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

وتشمل هذه المرحلة الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية.

ويتم التقديم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وسجل أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، ويتم التقدم من خلال المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.