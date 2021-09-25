"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. وأكثر من 230 مليون إصابة حول العالم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 568 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 36 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

تراجع كبير بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

قريبًا.. وزيرة الصحة: تطعيم الطلاب من 15 إلى 18 سنة ضد كورونا

الأحد المقبل.. وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا

هل يحصل طلاب المدارس على لقاح كورونا قبل الدراسة؟.. طارق شوقي يوضح

مجدي بدران: النظام الغذائي السليم يقلل فرصة الإصابة بفيروس كورونا

بعد أيام من إصابتها بكورونا.. ريهام سعيد توجّه رسالة لجمهورها

استشاري أمراض عصبية يحذر من إهمال الاضطرابات النفسية المصاحبة لـ"كورونا" على الأطفال

محافظ بورسعيد: تطعيم 10 آلاف مواطن ضد كورونا في المراكز الجديدة

أكثر من 230 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كازاخستان تسجل 2537 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أوكرانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

بلغاريا: تسجيل 1835 إصابة جديدة بكورونا و99 وفاة في 24 ساعة​