​استيراد لحوم من الهند.. "الزراعة": إجراءات لحماية الأسواق المصرية من فيروس نيباه

كتب- أحمد مسعد:

حظرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استيراد اللحوم الحمراء أو مشتقاتها القادمة من الهند، عقب انتشار فيروس نيباه في أكثر من ولاية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة خدمات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم حظر استيراد اللحوم من ولاية "كيرلا" الهندية في سابقة ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يحدث تجاه أي دولة تظهر فيها إصابات لأي مرض أو فيروس.

وأضاف أنه رغم من أن متوسط معدل انتقال الفيروس لا يبدو مرتفعًا بشكل خاص، لكنه أودى بحياة صبي يبلغ من العمر 12 عامًا في الولاية السابق ذكرها، وأصدرت السلطات الصحية هناك تحذيرًا من أن الفيروس قد يكون مصدر قلق للعالم بأسره.

وأضاف محمود لـ"مصراوي"، أن مصر لا تستورد حيوانات برية أو دواجن من الهند.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن الهيئة بالتنسيق مع معهد صحة الحيوان والصحة، فحصت الواردات من اللحوم من كل دول العالم، وتحديدًا الدول التي بها إصابات أو فيروسات للتأكد من سلامتها.

وبحسب تقارير إعلامية فأن فيروس نيباه قد يتسبب في موت ما يصل إلى 3 أرباع المصابين به، ما يجعل فيروس نيباه أكثر فتكًا بنحو 75 مرة من المعدل المقدر لوفيات "كوفيد 19".

وفي ذات السياق أكد الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، إنه لم يثبت حتى الآن وجود فيروس نيباه في مصر، موضحًا أنه يتم القيام بمسحة لخفافيش الفاكهة المنتشرة في المحافظات بشكل دوري.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الجهات المختصة تعمل على فحص الخفافيش الموجودة في مصر، للتأكد من احتضان الخفافيش للفيروس من عدمه، لافتًا إلى أن عملية المراقبة تحتاج لوقت وتوعية للمزارعين، خصوصًا أن الخفافيش تميل لمزارع الفاكهة ولذلك علينا توعية المزراعين بأعراض المرض.