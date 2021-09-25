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​ وزير الري: نعمل على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه

08:00 ص السبت 25 سبتمبر 2021
​ وزير الري: نعمل على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه

الدكتور عبدالعاطي

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الري، مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، بالإضافة إلى مشروع التحول لنظم الري الحديث.

وصرح الدكتور عبدالعاطي، أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها.

وأوضح عبدالعاطي، أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، وأنه تم حتى الآن تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 9109 كيلومترات، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2636 كيلومترًا.

وقد حتى تاريخه طرح 15 عقدًا لتأهيل المساقي في محافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي 557 مسقى بأطوال 466 كيلومتر وتم نهو التنفيذ في 22 كيلومتر وجاري التنفيذ في باقي الأطوال.

كما أنه تم تحقيق التحول لنظم الري الحديث في زمام 489 ألف فدان، ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزارة الري المشروع القومي لتأهيل الترع نظم الري الحديث

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