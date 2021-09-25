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محمد محسن في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

01:20 ص السبت 25 سبتمبر 2021
محمد محسن في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الفنان محمد محسن

الإسكندرية- (أ ش أ):
أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا للفنان محمد محسن، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الأغاني التراثية لفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسى، منها (قوم التحفجية، وأنا اتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى، والبحر بيضحك ليه، ويا مصري)، إلى جانب مجموعة من أعمال "محسن" العاطفية والوطنية الخاصة منها (بندعيلكوا، وغنوة مبتكملش، وخلي القمر طالع، وحضنك حياة، واللف في شوارعك، وفي قلبي مكان، ولو يطول الليل، ومن زمان جدا).

أقيم الحفل وفق إجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا المصرية بكافة مسارحها لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل ارتداء القناع الطبي وقياس درجة الحرارة والمرور من خلال بوابات التعقيم.

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محمد محسن حفل فني مسرح سيد درويش دار الأوبرا المصرية

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