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بعد أيام من إصابتها بكورونا.. ريهام سعيد توجّه رسالة لجمهورها

11:55 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
بعد أيام من إصابتها بكورونا.. ريهام سعيد توجّه رسالة لجمهورها

ريهام سعيد

كتب- مينا غالي:

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى جمهورها، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ريهام في تعليق على فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا مش عارفة أشكركوا إزاي علي دعاءكم.. أنا محتاجة دعاءكم جدا لحد بعد بكرة ميعاد الأشعة.. ربنا يخليكوا ليه انتوا بجد سند وضهر.. دعاء ٤٠ غائب بيعمل فرق والدعاء بيرد القدر جميلكوا علي راسي من فوق.

وكانت قد أعلنت الإعلامية ريهام سعيد على حسابها عبر "إنستجرام" عن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت ريهام صورة لرسغها وهي على السرير في أحد المستشفيات، وعلقت قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية".

وأضافت: "إحساس غريب وأت عندك حاجه مميتة.. بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة".

وتابعت: "شكرا يا رب على حبك لي وشكرا على ابتلائك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بي.. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب، أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت إيه وكانت نيتي دائما إيه.. استحملت وصبرت على افتراء وظلم كتير".

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