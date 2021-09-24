الأحد المقبل.. وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا

(مصراوي):

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن قارة إفريقيا تشهد بداية الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومن ضمنها مصر، ومعظم دول العالم تشهد انحصار الموجة الرابعة، مشيرة إلى أن القارة وصل إليها 2% فقط من لقاحات العالم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "اللقاحات مهمة، هي من الممكن ألا تحمي من الإصابة بنسبة 100% ولكنها تقي من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكثر من 120 لـ150 ألف إصابة يوميًا وهي الأكثر إصابات في العالم، ولكن الوفيات قلت بشكل كبير في تلك الدول، وهنا تكمن أهمية اللقاحات".

وأضافت: "خلال الأسبوع الماضي، رفعنا عدد مراكز اللقاحات من 650 إلى 850، بالإضافة إلى الدفع بأتوبيسات للشوارع لحث المواطنين على اللقاحات، واليوم في الاجتماع ناقشنا فتح كل مراكز الشباب بالمحافظات، فيقوم المواطن بالتسجيل، ثم يحصل على اللقاح في نفس الوقت، ابتداء من يوم الأحد، ونشكر وزير الرياضة والمحافظين على تسهيل هذا الأمر، ونحن لدينا صفر انتظار فيما يتعلق بالتلقيح من أجل السفر".

وقال: "مصر من الدول القليلة في العالم التي تضم كل أنواع اللقاحات الموجودة في السوق العالمي، وخلال أيام قليلة سيكون لدينا لقاحي فايزر وموديرنا، بكميات كبيرة، ونتحدث عن 5.2 مليون جرعة".