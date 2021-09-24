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انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

11:09 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الطقس

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

الطقس رجة الحرارة يئة الأرصاد الجوية لرياح

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