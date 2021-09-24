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رئيس جهاز العبور: بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير غدًا

10:33 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئـيس جهاز تنمية مدينة العبور، بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير بالحي الثاني خلف المرور، اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 2021/9/25، في إطار زيادة الخدمات بالمدينة، وللقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

ونوه الغيطي، إلى أن السوق تعد بديلًا للباعة الجائلين لتوفير أماكن بيع مناسبة، وسيتواجد فيها كافة مستلزمات المواطنين اليومية من أسماك ودواجن ولحوم وخضراوات وفاكهة وعطارة، وغير ذلك، مضيفًا أنه تم تعديل خطوط المواصلات الحالية بالمدينة للمرور على السوق الجديدة، تيسيرا على السكان ومرتادي السوق.

عبدالرءوف الغيطي أسواق الخير جهاز العبور التشغيل التجريبي

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