أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس بداية من السبت 25 سبتمبر، وحتى الخميس المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد الأسبوع المقبل تحسنًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

تسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي:

السبت 25 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:عظمي 30 -32، السواحل الشمالية : 28-31،جنوب سيناء:34-37، شمال الصعيد 31- 33،جنوب الصعيد 36-37.

الأحد 26 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:عظمى 31 -33، السواحل الشمالية : 28-31،جنوب سيناء:34-37، شمال الصعيد 32- 34،جنوب الصعيد 37-38.

الاثنين 27 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:عظمى 31 -33، السواحل الشمالية : 28-31،جنوب سيناء:34-37، شمال الصعيد 32- 34،جنوب الصعيد 36-37.

الثلاثاء 28 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: عظمى 32 -34، السواحل الشمالية: 29-32، جنوب سيناء: 36-39، شمال الصعيد 32- 34، جنوب الصعيد 35-36.

الأربعاء 29 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:عظمى 33 -35، السواحل الشمالية : 29-32،جنوب سيناء:35-38، شمال الصعيد 32- 34،جنوب الصعيد 36-37.

الخميس 30 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: عظمى 33 -35، السواحل الشمالية : 29-32، جنوب سيناء: 36-39، شمال الصعيد 32- 34، جنوب الصعيد: 36-37.