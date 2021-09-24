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استشاري أمراض عصبية يحذر من إهمال الاضطرابات النفسية المصاحبة لـ"كورونا" على الأطفال

10:15 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
استشاري أمراض عصبية يحذر من إهمال الاضطرابات النفسية المصاحبة لـ"كورونا" على الأطفال

د. أحمد نبيل رمضان الأستاذ بكلية الطب بالمنوفية

(مصراوي):

وجّه الدكتور أحمد نبيل رمضان مدرس النفسية والعصبية بكلية الطب بجامعة المنوفية، عدة نصائح حول تأثير الموجة الحالية من جائحة كورونا على الأطفال.

وقال رمضان في تصريحات له، الجمعة، إن الجميع مهتم بجائحة كورونا والموجة الحالية وتأثيرها على الأطفال، إلا أنه جزء تغافل عنه البعض، وهو الاضطرابات النفسية المصاحبة للموجة على صغار السن.

وتابع المدرس بكلية طب المنوفية:"أصبح من الطبيعي اليوم مناظرة حالات أطفال كثيرة مصابة بالوسواس القهري، خاصة وسواس النظافة، ويات الأمر أشبه بالظاهرة".

وأضاف":الوسواس القهري عند الأطفال زي أي مرض نفسي له قواعد بيولوجية تقوم البيئة بتنشيطها، والبيئة المصاحبة بكورونا مغذية لذلك، والتي تتضمن التدقيق المبالغ فيه عند بعض الأسر في النظافة، وعزل الأطفال كليا".

وتابع:"وجب التنبيه بأخذ الاحتياطات، ولكن بصورة غير ملفتة، ومتابعة الأطفال وإخراجهم بأخذ الاحتياطات الطبسعسة، والوسطية بين التهويل والتبسيط".

وأردف:" عند ظهور أعراض الوسواس عند الطفل، يجب عرضه على متخصص، الذي يقدم العلاج المناسب من علاج سلوكي إدراك وعلاج دوائي حال الحاجة لذلك".

استشاري أمراض عصبية الاضطرابات النفسية فيروس كورونا الأطفال

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