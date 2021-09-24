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وزيرة الثقافة تنعى الفنان جمعة فرحات: "نجح فى تناول الكثير من القضايا الاجتماعية"

09:31 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
وزيرة الثقافة تنعى الفنان جمعة فرحات: "نجح فى تناول الكثير من القضايا الاجتماعية"

(مصراوي):

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، الذي غيّبه الموت اليوم الجمعة 24 سبتمبر، عن عمر ناهز 80 سنة.

وقالت: "الراحل أحد أبرز فنانى الكاريكاتير فى مصر والوطن العربى، مشيرة إلى أنه نجح برسوماته الساخرة في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته" .

يذكر أن الفنان الكبير الراحل جمعة فرحات حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1964، التحق بالعمل في مؤسسة روزاليوسف الصحفية منذ عام 1964م، وواصل مسيرة العطاء من داخلها طوال ما يقرب من 4 عقود ، عمل رساما بصحيفة الأهرام ويكلي منذ صدورها عام 1990م، بدأ نشر أعماله في جريدة الأهرام مما يقرب من 22 عاما الأهرام اليومية منذ عام 1999م ، توج بالعديد من الجوائز، منها جائزة علي ومصطفى أمين وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989م ، نشرت أعماله في صحف "هيرالد تريبيون" الأمريكية، و"يوميوري" اليابانية والعديد من الإصدارات الدولية الأخرى.

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة القضايا الاجتماعية جمعة فرحات

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