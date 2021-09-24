استمرار فاعليات الملتقى الأول لأعضاء "الشيوخ" عن تنسيقية شباب الأحزاب لليوم الثاني

(مصراوي):

استمرت فاعليات الملتقي الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لليوم الثاني على التوالي لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، والذي صدر قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يوم الخامس من أكتوبر المقبل.

وتم مناقشة عدد من القوانين التي تم إرجائها خلال دور الانعقاد الأول مثل قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وقانون التأمين الموحد وقانون العمل وقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والتعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقانون إنشاء وتنظيم المأذونيات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحه خلال دور الانعقاد الثاني من جانب نواب التنسيقية.

وتم بحث الإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه تم مشاركة مجموعة من الزملاء ممثلي الأحزاب السياسية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال فترة الملتقي والتي كانت لمشاركاتهم أكبر الأثر في إثراء الحوار وتبادل الخبرات.