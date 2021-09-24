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الإعلامي هاني حتحوت يعلن خطبة عارضة الأزياء عالية كريم

06:14 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
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(مصراوي):

احتفل الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد بخطوبته لمصممة الأزياء عالية كريم في حفل عائلي بمنزل العروس.

وشهد الحفل حضور أسرة العروسين، بالإضافة إلى عدد من أصدقاء العروسين وسط فرحة من الحضور الذين حرصوا على الاحتفال.

واحتفل حتحوت بطريقته الخاصة وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "أنا خطبت"، قبل أن تنهال عليه التهاني من نجوم الرياضة والمجتمع.

هاني حتحوت عالية كريم حفل خطوبة برنامج الماتش

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