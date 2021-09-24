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إعمال العقل في فهم النص.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

05:03 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
إعمال العقل في فهم النص.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو ""إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا"، مطالبة الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

كانت وزارة الأوقاف، أعنلت توزيع 14 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا، بمحافظات: ( الأقصر- أسوان- الإسكندرية- بني سويف- الفيوم )، بواقع 4 أطنان لمحافظتي ( الأقصر- أسوان ) وطنان لكل من محافظات ( الإسكندرية- بني سويف- الفيوم )، وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 906 ) أطنان من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

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