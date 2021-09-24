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هل يحصل طلاب المدارس على لقاح كورونا قبل الدراسة؟.. طارق شوقي يوضح

04:47 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
هل يحصل طلاب المدارس على لقاح كورونا قبل الدراسة؟.. طارق شوقي يوضح

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب المدارس من تلقي لقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد,

وقال شوقي في تصريحات له عبر أحد جروبات أولياء الأمور على واتس آب، الجمعة، إنه عقب الانتهاء من تطعيم المعلمين والإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم، سيتم الانتقال إلى الفئات العمرية الأقل سنا، ومنها طلاب المرحلة الثانوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم:"بالنسبة لتطعيم الأطفال في المراحل الصغيرة سنا، نحن ملتزمين بقرارات وزارة الصحة، فالأولوية لكبار السن من الإداريين والمعلمين، ثم بعد ذلك المرحلة الثانوية، ند توافر اللقاح لهم من وزارة الصحة، وبعد ذلك طبقا لتوافر اللقاح سيتم إعطاؤه للأعمار الأقل" .

أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تلقي اللقاح فيروس كورونا إجباري وشرط أساسي لدخول المعلمين والإداريين للمدارس ودواويبن الإدارات والمديريات التعليمية، مؤكدا أنه من يمتنع عن الحصول علي تطعيم لقاح كورونا ، سيجري مسحة كل 3 ايام علي نفقته الخاصة للتأكد من عدم اصابته بفيرس كورونا .

وأضاف وزير التربيةوالتعليم، أنه تم تطعيم 60% من المعلمين والإداريين وهم حوالي 1.6 مليون، وجاري تطعيم الباقي بالتعاون مع وزارة الصحة .

طارق شوقي لقاح كورونا وزير التربية والتعليم وزارة الصحة فيروس كورونا

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