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استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

01:45 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، وتستمر حالة الجو حول هذا المعدل خلال الأيام المقبلة.

وقال شاهين في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل رطب ليلا في القاهرة وباقي الأنحاء.

وحول الظواهر الطبيعية أكد شاهين، أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وسرعة الرياح بين 50 و60 كم/ الساعة، ويرتفع الموج بين 3 و4 أمتار، أما البحر الأحمر فيرتفع بين 2 و2.5 متر، مشيرا إلى أن أهم الظواهر الجوية هي سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة فى المساء على السواحل الشمالية والوجه البحري.

ونصح شاهين، بعدم التعجل في ارتداء الملابس الثقيلة خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن طقس الغد مستمر في انخفاض درجات الحرارة على شمال الصعيد وجنوبه عن اليوم بحوالي درجة واحدة، محذراً من استمرار الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة المتجهة للقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

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