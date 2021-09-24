الحكومة تنفي انتشاء ملح طعام فاسد في الأسواق (بيان رسمي)

كتب - مينا سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن انتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أكدت أنه لا صحة لانتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها ملح الطعام سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة لدى الهيئة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة، مُناشدةً المواطنين عدم شراء أي مواد أو سلع غذائية مجهولة المصدر.

وفي سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على مختلف أسواق المواد الغذائية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المتفق عليها.