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"العربية للتصنيع": تركيب أول ماكينة في الشرق الأوسط لتشغيل وتشكيل المعادن بمصنع سيماف - فيديو

11:37 ص الجمعة 24 سبتمبر 2021
"العربية للتصنيع": تركيب أول ماكينة في الشرق الأوسط لتشغيل وتشكيل المعادن بمصنع سيماف - فيديو

تركيب أول ماكينة في الشرق الأوسط لتشغيل وتشكيل الم

كتب - مينا غالي:

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، تركيب أول ماكينة في الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم, لتشغيل وتشكيل المعادن بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصر، وذلك بالتعاون مع شركة "دي إم جي موري" الألمانية العالمية.

وتضمنت الاستعدادات المكثفة بالمصنع، تجهيز القاعدة التي سيتم تركيب الماكينة عليها بمواصفات تسليح خاصة تتحمل حتي وزن 300 طن، وتم دق 55 خازوق بعمق 18 م حتي 22م وبمحيط قاعدة 14م*14متر، فضلا عن عدد 2 كتف مسلح بارتفاع متر ونصف.

ومن المُقرر أن يخضع مهندسو مصنع "سيماف" لتدريب بواسطة خبراء شركة "دي إم جي موري" الألمانية على كيفية عمل وتشغيل الماكينة.

تشكيل المعادن مصنع سيماف الهيئة العربية للتصنيع دي إم جي موري

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