Masrawy logo white

نوح العيسوي خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بدمنهور

10:55 ص الجمعة 24 سبتمبر 2021
نوح العيسوي خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بدمنهور

د. نوح العيسوي

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي.

ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، حول "المواساة في القرآن الكريم".

ويتلو قرآن الجمعة، الشيخ قطب الطويل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة، هو "المواساة في القرآن الكريم"، مطالبة الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نوح العيسوي صلاة الجمعة خطبة الجمعة مسجد التوبة دمنهور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بعد رحلة علاج بسويسرا.. عودة ياسمين عبدالعزيز إلى القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا