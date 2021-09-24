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مي حلمي توجّه رسالة إلى زوجها المستقبلي: "قلت لك أريد الاعتزال"

09:00 ص الجمعة 24 سبتمبر 2021
مي حلمي توجّه رسالة إلى زوجها المستقبلي: "قلت لك أريد الاعتزال"

الإعلامية مي حلمي

كتب- مينا غالي:

عبرت الإعلامية مي حلمي عن حبها لزوجها الجديد الذي لم تعلن اسمه حتى الآن، وكتبت عبر خاصية الاستوري من خلال صفحتها الرسمية على موقع انستجرام لزوجها المستقبلي: "إلى من أحبني بصدق، ولا أعلم لماذا اختارني قلبك في وقت كنت أعتقد أني وحيدة ولن يحتوي جراح قلبي طيبه أحد داويت، حنيت، وقولت لايعنيني شئ بما مريت".

وأضافت حلمي: "قلت لك أريد الاعتزال، أصريت على وجود كياني باقي بكلمة أنتي محاربة والمحاربين لا يعرفون الانهزام، أذهلتني شدة التمسك وقت الشدائد، علمتني أحب من يحب ولا أعذر من تخلى".

وأضافت مي حلمي: "جاوبتك، قلبي لم يعد كما كان قولت سأتحمل فأنتي من عليها من نفسي أغار، فهل يرفض مثل هذا العشق في زمن يتخلى البعض، بأعذار القيل والقال، وعدي هو أني لن أتخلى عن ضحكة عادت إلى الحياة".

وأعلنت المذيعة مي حلمي، استعداداتها لعقد قرانها الثاني، دون إعلان هوية زوجها، حيث أكدت في وقت سابق، أنها تعيش قصة حب جديدة مرت بها الفترة الماضية، بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد.

مي حلمي خاصية الاستوري انستجرام

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