​"حماية الشواطئ": 830 مليون جنيه لتطوير مشروعات وتأهيل ودعم الشواطئ في بورسعيد

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في هيئة حماية الشؤاطئ تنفيذ أعمال حماية بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ إجمالي الأعمال في المحافظة حتى اليوم 830 مليون جنيه.

وقال المهندس أشرف حبيشي، رئيس هية حماية الشواطئ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن تدعيم وإعادة تأهيل حواجز الأمواج 3 -4-5 وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة تكلّف حوالي 111 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن عملية تدعيم وإعادة تأهيل حواجز الأمواج 6- 7-8 بلغ حوالي 62 مليون جنيه.

وبحسب حبيشي، تستهدف هذه المشروعات حماية السواحل، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، كذلك العمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.

وأضاف حبيشي، اليوم الخميس، أنه تم استكمال عملية حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (مرحلة ثانية) بتكلفة حوالي 67 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع حماية منطقة الخليج وتدعيم قدمات الحائط البحري ولسان رأس البر بتكلفة حوالي 75 مليون جنيه.

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