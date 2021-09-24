محافظ الجيزة يتابع مشروعات رصف وتطوير الطرق بكرداسة (صور)

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة أعمال تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة، وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم علي إجراء متابعة ميدانية لمشروع توسعة وتطوير ورصف عددٍ من المحاور بمركز ومدينة كرداسة.

وبحسب بيان اليوم، تفقد المحافظ طريق المنصورية بدءاً من منطقة كفر غطاطي حتى شارع سعد زغلول بطول 4 كم بمركز ومدينة كرداسة والجاري تطويره ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي 2021/2022.

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال والمتابعه الدورية مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة لما للمحور المروري من أهمية كبيرة.

وشدد محافظ الجيزة، على إزالة كافه التعديات علي الطريق العام لتحقيق الاستغلال الأمثل لأعمال التطوير والرصف وتوسعة مسار الطريق.

ووجه المحافظ، مسئولي شركة الكهرباء بالتنسيق مع مركز كرداسة وسرعة نقل كافة الكابلات وغرف الكهرباء المتعارضة مع مسار التطوير مع توفير أماكن بديلة لغرف الكهرباء لعدم التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما كلف المحافظ بإجراء تنسيق عام للجزيرة الوسطي بطريق المنصورية بالتوازي مع أعمال التوسعه والتطوير مع إنشاء قواعد أعمدة الإنارة.

كما تفقد محافظ الجيزة الطريق الأبيض والمقرر رصفه وتطويره بطول 4 كم بدء من طريق المريوطية نطاق مركز ومدينة كرداسة، وحتى أرض اللواء بحي العجوزة حيث أكد المحافظ ضرورة الالتزام بخط التنظيم لتحقيق الاستفادة من الطريق لما له من أهمية مرورية كبيرة.

وشدد المحافظ علي رئيس مركز كرداسة بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات بطول الطريق الأبيض وإزالة تعديات المنشأت التجارية والمحال.

وشملت جولة المحافظ، تفقد مصرف اللبيني بنطاق كرداسة موجهًا بإزالة أي تعديات أو إشغالات بمحيطه والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري برفع أي مخلفات والتطهير الدوري للمصرف.

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